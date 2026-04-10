Nella giornata di venerdì 10 aprile 2026, l’aula del parlamento ha visto un governo diviso, con la premier e il ministro dell’interno presenti durante la discussione delle leggi in app. La premier ha presieduto la sessione, mentre il ministro si è seduto al suo fianco. La discussione si è svolta in un clima caratterizzato da silenzi e assenze di interventi significativi.

Durante la sessione parlamentare di questo venerdì 10 aprile 2026, la premier Meloni ha affrontato le leggi in app presiedendo l’aula, con il ministro Piantedosi seduto al suo fianco. Mentre i due leader del governo si scambiavano brevi comunicazioni, l’assenza di altri esponenti chiave ha segnato il ritmo della giornata politica. Assenze rilevanti e dinamiche parlamentari. Il quadro all’interno dell’emiciclo mostra una frammentazione interna tra i membri dell’esecutivo. Delmastro e Santanchè hanno infatti scelto di non prendere parte alla discussione in Parlamento, lasciando la gestione dei lavori alla premier e al capo del Viminale. Questa... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Governo diviso in Aula: Meloni e Piantedosi guidano tra i silenzi

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