Google lancia i modelli 3D interattivi su Gemini

Google ha annunciato un aggiornamento per il suo sistema Gemini, che permette ora di creare modelli 3D e simulazioni dinamiche all’interno delle conversazioni. Questa novità consente agli utenti di generare contenuti interattivi senza dover usare strumenti esterni. L’aggiornamento riguarda direttamente le funzioni di Gemini, integrandole con capacità di modellazione tridimensionale e simulazioni. La funzionalità è disponibile attraverso l’interfaccia di chat del sistema.

(Adnkronos) – Google ha rilasciato un aggiornamento per Gemini che abilita la creazione di modelli 3D e simulazioni dinamiche direttamente all'interno della chat. La nuova funzionalità permette agli utenti di non limitarsi alla sola ricezione di informazioni testuali o immagini statiche, offrendo strumenti per interagire fisicamente con i contenuti prodotti. Attraverso l'interfaccia è infatti possibile ruotare gli oggetti nello spazio, utilizzare cursori per modificare variabili fisiche o inserire valori numerici per osservare come cambia il comportamento di una simulazione in tempo reale, trasformando il chatbot in uno strumento di modellazione immediato. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Google Maps si aggiorna con l’IA di Gemini e la navigazione 3D(Adnkronos) – Google prosegue l'integrazione capillare di Gemini all'interno dei suoi servizi di punta, annunciando il debutto di "Ask Maps". Google Maps si rinnova con Gemini AI: Ask Maps e navigazione immersiva in 3DGoogle Maps entra in una nuova fase evolutiva grazie all’integrazione dei modelli di intelligenza artificiale Gemini AI sviluppati da Google. Here is everything that happened in AI this week in 60 seconds #ainews #aimodel #trendingai Temi più discussi: Google lancia Gemma 4, il nuovo modello IA con capacità agentiche che diventerà Gemini Nano 4; Google lancia i modelli open Gemma 4 con licenza Apache 2.0; Google lancia AI Edge Eloquent: trascrizione audio in real time per iOS (soltanto in inglese); Google lancia Gemma 4, modelli AI open source avanzati. Google lancia i modelli 3D interattivi su GeminiIl chatbot di Mountain View introduce una funzione per generare simulazioni scientifiche e oggetti manipolabili in tempo reale ... adnkronos.com Google rilascia Gemma 4: l’AI avanzata disponibile su PC e smartphone anche offlineGoogle lancia Gemma 4, la nuova generazione di modelli open, in grado di migliorare la sua efficienza. Tra le principali novità c'è l'utilizzo dell'AI anche in modalità offline, sia sul computer che s ... ildigitale.it Microsoft lancia i modelli MAI-Transcribe-1, MAI-Voice-1 e MAI-Image-2: una strategia per competere con OpenAI e Google e diventare autonoma nell’intelligenza artificiale. - facebook.com facebook Google lancia l'Intelligenza artificiale che trascrive l'audio e corregge il testo in tempo reale x.com