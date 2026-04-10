Golfo in fiamme | Starmer preme per la NATO e la sicurezza marittima

Durante un tour diplomatico nel Golfo Persico, il Primo Ministro britannico ha sottolineato la necessità di rafforzare la presenza della NATO e di migliorare la sicurezza marittima nella regione. Ha affermato che la stabilità delle rotte commerciali è fondamentale per gli interessi del paese e ha chiesto maggiore cooperazione tra gli alleati. La visita si è concentrata sulla tutela delle vie di navigazione e sulla prevenzione di eventuali minacce nelle acque del Golfo.

Il Primo Ministro britannico ha ribadito, durante un tour diplomatico nel Golfo Persico, che la permanenza degli Stati Uniti all’interno della NATO rappresenti un vantaggio strategico fondamentale per Washington, sollecitando al contempo un maggiore impegno finanziario e operativo da parte delle nazioni europee. Starmer è intervenuto in Qatar, dopo aver incontrato i vertici di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Bahrain, per affrontare le tensioni derivanti dal conflitto con l’Iran e le minacce di ritiro dell’alleanza difensiva avanzate da Trump. La missione diplomatica del leader britannico si è concentrata sulla ricerca di soluzioni per... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Golfo in fiamme: Starmer preme per la NATO e la sicurezza marittima Leggi anche: Trump contro Starmer e la Nato: "Futuro negativo se non si aiuta" Il Siulp e la sicurezza alla frontiera marittima: «Siamo in alto mare»ANCONA – Da Alessandro Bufarini, segretario generale provinciale del Siulp Ancona riceviamo e pubblichiamo: «Nel 2025, 11,4 milioni di tonnellate di... Si parla di: Starmer nel Golfo, per vedere leader regionali e 'sostegno a cessate il fuoco'. Starmer nel Golfo: la diplomazia britannica per salvare lo Stretto di HormuzKeir Starmer visita Doha e altri paesi del Golfo per lavorare sul fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e per cercare soluzioni alla crisi attorno allo Stretto di Hormuz ... notizie.it Golfo in fiamme: esplosioni a Doha. Raid israeliani devastano le strutture militari di TeheranDoha sotto attacco missilistico mentre Israele intensifica i raid contro le strutture strategiche della Repubblica islamica. Il conflitto in Medio Oriente continua ad allargarsi e nelle ultime ore il ... panorama.it