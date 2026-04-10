Nadia Rinaldi ha raccontato il suo percorso di trasformazione fisica iniziato nel 2001 con un intervento di bypass gastrico, che le ha permesso di perdere 86 chili. Ha parlato anche di interventi di chirurgia estetica, tra cui lifting e rinoplastica, e di un periodo di un anno senza interventi al seno, che ha vissuto come una fase di sofferenza. La sua esperienza include anche interventi di miglioramento del seno e del naso.

Nadia Rinaldi ha condiviso il suo difficile percorso di trasformazione fisica, iniziato con un intervento di bypass gastrico nel 2001 che l’ha portata a perdere ben 86 chili. La cinquantottenne, in un’intervista a Caterina Balivo, ha raccontato i vari interventi cui si è sottoposta per rimuovere il tessuto in eccesso, tra cui un lifting al viso e una chirurgia estetica al naso. Nel suo racconto, Rinaldi ha spiegato come, con l’avanzare dell’età, il viso possa subire dei cambiamenti, tra cui l’abbassamento della mascella che può alterare l’ovale. Per ridare tonicità al viso, ha deciso di sottoporsi a un lifting. Ha anche rivelato di essersi sottoposta a un intervento al naso per sistemare piccole imperfezioni, riconoscendo di aver voluto migliorare il proprio aspetto per sentirsi più a suo agio. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Gli interventi di Nadia Rinaldi: “Lifting e naso, ma un anno senza seno è stata una sofferenza”

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Gli interventi di Nadia Rinaldi: Lifting e naso. Sono rimasta senza seno per un anno, è stata una sofferenzaNadia Rinaldi ha perso 86 chili dopo un intervento di bypass gastrico. Successivamente si sono resi necessari una serie di interventi per rimuovere il tessuto in eccesso. Inoltre, è ricorsa ad alcuni ... fanpage.it

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Ho fatto un lifting al viso e un intervento al naso pochi giorni fa”: Nadia Rinaldi si racconta a #LVB x.com