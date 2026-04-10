Nel dibattito pubblico si sono spesso sentite affermazioni che criticano l’intervento di alcuni paesi stranieri in Iran, specialmente riguardo alle questioni di diritti femminili. Alcuni commentatori sostengono che le azioni di Stati Uniti e altri paesi siano motivate da interessi diversi da quelli dichiarati, facendo riferimento a personaggi collegati a scandali e file riservati. La discussione si concentra sulla reale natura delle motivazioni dietro le politiche internazionali in quella regione.

Chi crede che l’America, con gente uscita dagli Epstein files, faccia la guerra per i diritti delle donne in Iran, è un idiota. Ciò non toglie che le donne vadano aiutate in Iran, Afghanistan, Arabia Saudita. Marta Valeri via email Gentile lettrice, concordo con il suo appello, purché si rispettino culture e tradizioni dei popoli, senza imporre forzature in nome di astratti valori occidentali. Però mescolare talebani, sauditi e iraniani crea solo confusione. In Afghanistan la situazione è cupa: lì alle bambine è impedito di andare a scuola e imparare a scrivere. Altra cosa è l’Iran: il Paese più diffamato dall’Occidente ha la più alta percentuale al mondo di donne laureate in materie scientifiche. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ci mancavano gli Houthi: gli islamisti dello Yemen pronti a sostenere l’Iran. Chi sono gli alleati degli ayatollahGli Houthi, islamisti che tengono sotto scacco lo Yemen, sono pronti a scendere in campo per sostenere l’Iran contro gli Usa e Israele.

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Il piano degli ayatollah per eliminare Netanyahu è fallito!

Temi più discussi: Gli ayatollah: il 2 aprile in regalo il terzo libro della collana sui signori della guerra; Penna, matita e libertà: i fumettisti sfidano gli ayatollah; Intrecciat3/ Aprile/ Lotto tutto l’anno; Così i Paesi europei voltano le spalle a chi combatte gli ayatollah atomici.

Jasmine Trinca: Accetto gli occhi degli altri addosso per mostrare la potenza politica di un corpoGli attori prestano per le storie il loro corpo, la voce, l'anima (a volte un pezzetto, altre di più) alle storie che raccontano i film con loro. Stavolta l'operazione per Jasmine Trinca è più ... ilmessaggero.it

Gli occhi degli altri di Andrea De Sica: Il sesso smaschera tutto, anche il potereC’è un’isola nell’arcipelago pontino dove tutto è cominciato. Otto anni fa Andrea De Sica è sbarcato a Zannone, ha seguito un sentiero bruciato dal sole, ha spinto un cancelletto arrugginito ed è ... repubblica.it

Le critiche del quotidiano iraniano del regime degli ayatollah su come la stampa occidentale avrebbe distorto il racconto della guerra contro Teheran - facebook.com facebook

La nuova vetta di analfabetismo: se dici “Trump bombarda l’Iran senza risolvere i problemi degli iraniani (perché non è per quel motivo che lo bombarda)”, i più fessi rispondono “Ecco, stai con gli ayatollah”. x.com