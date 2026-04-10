Gli allagati della Terraferma veneziana chiedono un incontro a tutti i candidati sindaco
I comitati allagati della terraferma veneziana, nati in seguito agli allagamenti del 21 agosto, hanno inviato una lettera a tutti i candidati sindaco di Venezia, chiedendo di fissare un incontro. Sono 17 i gruppi che compongono i comitati e che rappresentano le persone colpite dai recenti eventi atmosferici. La richiesta mira a discutere delle problematiche e delle possibili soluzioni legate ai problemi di allagamento nella zona.
I comitati allagati della terraferma veneziana, formatisi a seguito degli allagamenti del 21 agosto (ben 17) hanno scritto una lettera a tutti i candidati sindaco di Venezia, chiedendo un incontro. Si tratta dei comitati allagati di Favaro Veneto; di Catene Valleselle; Gazzera; Cipressina; via. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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