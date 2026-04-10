Gli albergatori di Gabicce Mare hanno deciso di chiudere la collaborazione con l’ex rappresentante e di aderire a un’altra associazione. La decisione segna una svolta rispetto al passato e riguarda il modo in cui organizzano le loro attività e rappresentano gli interessi del settore. La nuova scelta avviene in un momento di cambiamenti più ampi all’interno del settore alberghiero locale.

Un taglio con il passato. Per l’associazione Albergatori di Gabicce Mare è tempo di profondi cambiamenti. Il nuovo che avanza ha battuto il primo colpo all’inizio dell’anno quando l’assemblea ha votato a maggioranza il cambio di presidenza, in seguito al quale Angelo Serra, storico rappresentante degli albergatori gabiccesi e presidente di Confcommercio Marche nord e di Gam, gruppo albergatori multiservizi di Gabicce ha dovuto lasciare il passo a Paolo Amadei e a un rinnovato consiglio direttivo. Il secondo scarto, l’altro giorno con l’adesione degli albergatori locali all’associazione ‘ Cultura della Bellezza aps’ creata e presieduta da Amerigo Varotti, dopo un divorzio al veleno dalla Confcommercio provinciale, che ha avuto come controparte sul terreno dello scontro proprio Angelo Serra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli albergatori archiviano Serra. E vanno nell’associazione di Varotti

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