Giuseppi il cinese vuole spingere l' Italia tra le braccia di Pechino

In un momento di tensioni tra gli Stati Uniti e altri paesi europei, si osserva una crescente attenzione verso Pechino. Un esponente politico ha manifestato l'intenzione di rafforzare i legami tra l’Italia e la Cina, in un contesto internazionale caratterizzato da pressioni e alleanze in evoluzione. La situazione internazionale influenza le dinamiche politiche e diplomatiche nel Paese, mentre le relazioni con l’estero continuano a essere al centro del dibattito pubblico.

In questo momento di tensioni transatlantiche sta soffiando forte in Europa, Italia inclusa, lo Scirocco pechinese. Si fanno sempre più insistenti le sirene che attirano il nostro Paese verso le coste della Cina comunista, abbandonando la rotta atlantica - che sebbene non sempre sgombra da tempeste, ha comunque assicurato al nostro Continente decenni di navigazione pacifica, libera e prospera. Da anni si è radicato in Italia, come in altri Paesi europei, un "partito cinese", trasversale, che dalla politica al mondo accademico e dell'informazione non perde occasione per promuovere l'equidistanza tra Washington e Pechino, se non l'ingresso nell'orbita di influenza cinese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giuseppi “il cinese” vuole spingere l'Italia tra le braccia di Pechino Prodi stronca Giuseppi: "Chi vuole oggi le primarie fa un giochino distruttivo Il federatore? Prematuro"Nel dibattito su primarie sì o no, leader di partito o federatore, segretario di uno dei partiti della coalizione o Papa straniero, sono piombate,... Capodanno cinese 2026, l’anno del Cavallo di Fuoco: ecco dove festeggiare in Italia (come a Pechino)L’attesa è finita, inizia oggi, 17 febbraio 2026, il nuovo anno lunare, ovvero il Capodanno cinese, un evento che quest’anno assume una valenza...