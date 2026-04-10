Giulio morto a 18 anni dopo un malore in bici Mamma Nicoletta | Aiutateci a non dimenticarlo mai

Un ragazzo di 18 anni è deceduto dopo aver accusato un malore mentre era in bicicletta. La madre, visibilmente commossa, ha chiesto con insistenza che si ricordi il suo nome e la sua memoria. La famiglia ha espresso la volontà di mantenere vivo il ricordo del giovane, chiedendo di non dimenticare mai il suo volto e la sua storia. L’accaduto ha suscitato una forte reazione tra amici e conoscenti della vittima.

Ancona, 10 aprile 2026 – “Giulio va avanti, Giulio non è finito. Va avanti. Non è finito”. Lo ripete con un filo di voce al Carlino, una voce rotta dal dolore, Nicoletta, la mamma di Giulio Fiorentini: “Aiutateci a non dimenticarlo mai”. Alla camera ardente allestita all’obitorio di Torrette ieri, insieme a suo marito Giacomo e al figlio Nicola, papà e fratellino minore del 18enne prematuramente scomparso nella mattinata di Pasqua, hanno ricevuto l’abbraccio caldo e il conforto di decine e decine di persone. Un flusso interminabile di persone, strette accanto ad una famiglia inconsolabile. Nel ricordo, vivo, di un ragazzo veramente eccezionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giulio, morto a 18 anni dopo un malore in bici. Mamma Nicoletta: “Aiutateci a non dimenticarlo mai” Malore in bici a Pasqua: Giulio Fiorentini muore a 18 anni dopo il ricovero, tragedia nelle MarcheCosa è successo a Montemarciano? Una domenica di Pasqua che si trasforma in tragedia. Malore fatale in bici a Pasqua: ragazzo di 18 anni muore dopo il ricoveroIl giovane è stato trovato privo di sensi lungo un sentiero tra Montemarciano e Falconara Marittima. Temi più discussi: Giulio, morto a 18 anni dopo un malore in bici. Mamma Nicoletta: Aiutateci a non dimenticarlo mai; Giulio Fiorentini morto a 18 anni: il malore fatale in bici e il corpo scoperto da un passante; Falconara, Giulio Fiorentini morto a 18 anni sulla bici: Malore che colpisce gli atleti. Giulio, morto a 18 anni dopo un malore in bici. Mamma Nicoletta: Aiutateci a non dimenticarlo maiLa tragedia il giorno di Pasqua. Tanti alla camera ardente del giovane Fiorentini. La famiglia ha ricevuto l’abbraccio caldo e il conforto di decine di persone. È il nostro guerriero, è ancora con no ... ilrestodelcarlino.it Falconara, Giulio Fiorentini morto a 18 anni sulla bici: «Malore che colpisce gli atleti»FALCONARA - Giulio Fiorentini voleva trascorrere la domenica di Pasqua facendo ciò che amava di più. Ha sorriso al sole primaverile, ... msn.com Nicoletta Messina la mamma di Giulio Fiorentini ricorda il 18enne di Falconara che la mattina della domenica di Pasqua è stato stroncato da un improvviso malore mentre si trovava in sella alla sua mountain bike. Leggi l'articolo completo: https://www.yout - facebook.com facebook Sconfigge il Parkinson giovanile per diventare ancora mamma: la storia di Nicoletta x.com