Giulio morto a 18 anni dopo un malore in bici Mamma Nicoletta | Aiutateci a non dimenticarlo mai

Da ilrestodelcarlino.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 18 anni è deceduto dopo aver accusato un malore mentre era in bicicletta. La madre, visibilmente commossa, ha chiesto con insistenza che si ricordi il suo nome e la sua memoria. La famiglia ha espresso la volontà di mantenere vivo il ricordo del giovane, chiedendo di non dimenticare mai il suo volto e la sua storia. L’accaduto ha suscitato una forte reazione tra amici e conoscenti della vittima.

Ancona, 10 aprile 2026 – “Giulio va avanti, Giulio non è finito. Va avanti. Non è finito”. Lo ripete con un filo di voce al Carlino, una voce rotta dal dolore, Nicoletta, la mamma di Giulio Fiorentini: “Aiutateci a non dimenticarlo mai”. Alla camera ardente allestita all’obitorio di Torrette ieri, insieme a suo marito Giacomo e al figlio Nicola, papà e fratellino minore del 18enne prematuramente scomparso nella mattinata di Pasqua, hanno ricevuto l’abbraccio caldo e il conforto di decine e decine di persone. Un flusso interminabile di persone, strette accanto ad una famiglia inconsolabile. Nel ricordo, vivo, di un ragazzo veramente eccezionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Giulio, morto a 18 anni dopo un malore in bici. Mamma Nicoletta: “Aiutateci a non dimenticarlo mai”

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