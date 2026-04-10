Giulia Honegger è conosciuta principalmente come fidanzata di Fedez, noto rapper e personaggio pubblico. La coppia ha condiviso sui social alcune immagini della loro vita quotidiana, dando spazio a momenti privati e quotidiani. La presenza di lei sui profili social del cantante ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha seguito con interesse gli aspetti del loro rapporto. Finora, non sono stati resi pubblici dettagli specifici sulla professione di Giulia.

Abbiamo iniziato a conoscerla attraverso gli scatti condivisi sui social di Fedez e i frammenti di quotidianità vissuti insieme. Oggi, però, Giulia Honegger è molto più di una semplice fidanzata per il rapper. Milanese, riservata e lontana dall’esposizione mediatica, è entrata da tempo nella vita del rapper mantenendo un profilo discreto. Una scelta che, in un panorama sempre più esposto, sembra quasi controcorrente. Resta quindi la curiosità: di cosa si occupa Giulia Honegger? Giulia Honegger, che lavoro fa. Milanese, classe 2002, Giulia Honegger, pur essendo accanto a uno dei volti più mediatici e chiacchierati del panorama italiano, mantiene un profilo piuttosto riservato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia Honegger, che lavoro fa la fidanzata di Fedez

Fedez, Vita Privata: Chi E’ E Che Lavoro Fa Giulia Honegger!Scopri la storia di Giulia Honegger, tra moda, amore e una gravidanza vissuta lontano dai riflettori.

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Fedez e Giulia Honegger cicogna in volo! La reazione di Chiara Ferragni

Temi più discussi: Nozze in vista per Fedez e Giulia Honegger? Intanto spunta la foto del pancino in attesa; Fedez, matrimonio con Giulia Honegger dopo il figlio? L’indiscrezione: Nozze già fissate. Spunta la data; Fedez, arriva la prima conferma social: la fidanzata Giulia Honegger è incinta, il video con il cane Maurizio svela tutto; Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio? E c'è già chi parla di nozze...

Che lavoro fa (e quanto guadagna) Giulia Honegger, incinta del terzo figlio di FedezChi è, che lavoro fa e quanto guadagna Giulia Honegger? Fedez conferma la gravidanza, sarà padre per la terza volta. msn.com

Fedez papà per la terza volta: su Instagram una foto della compagna Giulia HoneggerIl rapper mostra Giulia Honegger incinta. Sarà il terzo figlio per l'artista, dopo Leone e Vittoria avuti da Chiara Ferragni ... gazzettadiparma.it

Il rapper mostra Giulia Honegger incinta. Sarà il terzo figlio per l'artista, dopo Leone e Vittoria avuti da Chiara Ferragni - facebook.com facebook

Fedez fa arrivare una notizia, senza enfasi, attraverso una storia Instagram: diventerà papà per la terza voltà. Il rapper ha mostrato la compagna Giulia Honegger al mare sotto a un portico in jeans slacciati e magliettina sopra la pancia ormai evidente, accomp x.com