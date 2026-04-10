Giudici di Pace sistema informatico in tilt | Napoli paralizzata dai disservizi

A Napoli si sono verificati gravi disservizi a causa di un malfunzionamento del sistema informatico degli Uffici del Giudice di Pace, in particolare nel capoluogo campano. Il Coordinamento Magistratura di Pace ha diffuso un’istanza in cui segnala che il portale online non funziona correttamente, causando problemi nelle attività quotidiane degli uffici. La situazione ha provocato una paralisi temporanea del sistema giudiziario locale.

Il Coordinamento Magistratura di Pace di Napoli denuncia ( qui l’istanza integrale) un grave e persistente malfunzionamento del portale informatico degli Uffici del Giudice di Pace, in particolare quello di Napoli. Da tempo il sistema presenta blocchi, rallentamenti e accessi intermittenti, rendendo il lavoro “a singhiozzo” e compromettendo l’efficienza del servizio giustizia. Le principali conseguenze: ritardi nella definizione dei procedimenti;. disagi per i cittadini, con tutela dei diritti rallentata;. forte malcontento degli avvocati;. condizioni di lavoro difficili e stressanti per i magistrati onorari.. La situazione è aggravata da: aumento dei carichi di lavoro;. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sistema informatico in tilt: caos per le analisiL’innovazione tecnologica all’ospedale Carlo Urbani è debuttata tra i veleni e i disservizi.

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Sciopero giudici di pace, stop a 200 mila processiNuovo sciopero dei giudici di pace che, dal 4 fino al 10 novembre, si asterranno dalle udienze per protestare contro il progetto di riforma della magistratura onoraria. Stop previsto per più di 200 ... affaritaliani.it

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