Il Giro dei Paesi Baschi 2026 si avvicina alla tappa decisiva di venerdì 10 aprile, quando i ciclisti affronteranno la quinta frazione. La corsa partirà da Eibar, dove si correranno 176,2 chilometri. La gara mette alla prova il leader, che dovrà affrontare un percorso impegnativo e selettivo. La tappa rappresenta un momento cruciale nel prosieguo della competizione.

Il Giro dei Paesi Baschi 2026 si prepara a vivere il suo momento decisivo questo venerdì 10 aprile, con la quinta tappa che vedrà i corridori partire da Eibar un percorso di 176,2 chilometri nella medesima località. La giornata odierna promette una sfida brutale in quota, caratterizzata da otto salite e un dislivello totale che supera i 3800 metri, mettendo alla prova la tenuta di chi punta al titolo finale. La sfida verticale tra le asperità dei monti baschi Il tracciato previsto per questa qui . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro Paesi Baschi: l’inferno di Eibar mette alla prova il leader Seixas

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