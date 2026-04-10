Il 30° Giro della Provincia di Biella si svolgerà domenica 19 aprile, con la partecipazione di 177 atleti provenienti da diversi paesi. La competizione prevede un percorso che comprende nove salite, sfidate dai ciclisti lungo il territorio biellese. L’evento è organizzato dall’Unione Ciclo Alpina Biellese e rappresenta una delle tappe più importanti del calendario ciclistico locale. La gara si snoderà attraverso le strade della provincia, coinvolgendo numerosi punti del territorio.

L’Unione Ciclo Alpina Biellese ha ufficializzato i dettagli del 30° Giro della Provincia di Biella, la competizione internazionale che porterà 177 corridori tra le strade del territorio domenica 19 aprile. La conferenza stampa tenutasi questo pomeriggio presso la Sala Consiliare del Comune di Biella ha delineato un percorso tecnico e impegnativo per il Trofeo 84° Torino-Biella, con partenza prevista in Corso Europa e logistica concentrata presso l’Accademia dello Sport di Città Studi. Un tracciato tecnico tra salite decisive e circuito urbano. La sfida ciclistica si svilupperà su una distanza totale di 145 chilometri, a cui vanno aggiunti i 6 chilometri necessari per il trasferimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro di Biella: 177 atleti sfidano 9 salite in un percorso epico

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