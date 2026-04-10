Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, Giovanni Calvario ha rilasciato alcune dichiarazioni sorprendenti riguardo a Raimondo Todaro, accusandolo di rappresentare un malessere e di illudere le persone. Le sue parole sono state pronunciate in un’intervista successiva all’uscita dalla casa, suscitando attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori. Le affermazioni di Calvario sono state subito oggetto di discussione sui social e sui canali di informazione.

Giovanni Calvario si è lasciato sfuggire nuove rivelazioni dopo essere stato eliminato al Grande Fratello Vip. In compagnia di Selvaggia Lucarelli si è raccontato in merito all'esperienza che ha vissuto e alcune sue rivelazioni hanno spiazzato tutti. L'ex gieffino pensa che bisogna restare sempre fedeli a quello in cui si crede e lui è certo di essere stato sempre se stesso nella casa più spiata dagli italiani. A detta sua avrebbe avuto ancora molto da mostrare, ha poi fatto sapere che la persona che lo ha sorpreso positivamente è Dario Cassini perché non credeva che avrebbe avuto con lui una così forte intesa culturale. Invece a deluderlo sono stati i 'presunti artisti'. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Giovanni Calvario spiazza dopo il GF Vip: “Raimondo Todaro è un malessere, illude le persone”

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L'atteggiamento di Giovanni indispettisce gli inquilini, i quali non trattengono le critiche nei suoi confronti e lo accusano duramenteL'atteggiamento di Giovanni indispettisce gli inquilini, i quali non trattengono le critiche nei suoi confronti e lo accusano duramente ... grandefratello.mediaset.it

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