L'anno scorso, il precedente capo dello Sco aveva affermato che la criminalità giovanile sarebbe diventata un problema importante nei prossimi vent'anni. Recentemente, si è notato un aumento della devianza tra giovani considerati molto intelligenti o talentuosi. Si registrano anche casi di comportamenti devianti che coinvolgono giovani con elevate capacità intellettuali, evidenziando un fenomeno in crescita.

"Gruppi fluidi e desiderio di riscatto sociale tra i ragazzi. Serve l'impegno di tutti" L'anno scorso il predecessore di Marco Calì (nella foto piccola sotto) alla guida dello Sco, Vincenzo Nicoli, aveva lasciato una frase secca: «La criminalità giovanile sarà il problema dei prossimi vent'anni». Calì, oggi dirigente del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, non la smentisce. Anzi, dall'osservatorio nazionale che coordina tutte le Squadre Mobili d'Italia, vede conferme quotidiane. Napoletano, in Polizia dal 1996, Calì, oltre a rappresentare una delle menti più lucide del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, è uno che il crimine lo ha combattuto prima sul territorio e ora lo analizza a livello nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Giovani geni, ma la devianza cresce"

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