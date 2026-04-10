Giornalismo casertano in lutto | è morto Ferdinando Terlizzi

Il giornalismo casertano piange la scomparsa di Ferdinando Terlizzi, figura nota nel settore per oltre cinquant’anni di attività. Ha ricoperto ruoli di cronista giudiziario, direttore e protagonista in diversi mezzi di comunicazione, tra stampa, radio e televisione. La sua carriera si è sviluppata lungo tutta la seconda metà del Novecento, lasciando un segno importante nel panorama locale dell’informazione.

Il giornalismo casertano perde una delle sue firme più autorevoli. È morto Ferdinando Terlizzi, cronista giudiziario, direttore e protagonista di oltre mezzo secolo di informazione tra carta stampata, radio e televisione. Aveva 88 anni.Nato a Santa Maria Capua Vetere nel 1937 e residente a Sessa. 🔗 Leggi su Casertanews.it Giornalismo toscano in lutto, è morto Giuliano TaddeiFirenze, 22 gennaio 2026 – Lutto nel giornalismo toscano per la scomparsa di Giuliano Taddei, scomparso all’età di 86 anni. Giornalismo umbro in lutto, è morto Luigi PalazzoniPerugia, 28 gennaio 2026 – Lutto nel mondo del giornalismo umbro per la morte di Luigi Palazzoni, scomparso all'età di 84 anni.