Giorgia’s secret è l’appuntamento più atteso del finale di stagione in Serie A | primo ospite Diego Milito

Giorgia Rossi conduce un appuntamento speciale in chiusura di stagione in Serie A, con l’ospite di rilievo Diego Milito. La trasmissione, realizzata da Sportface in collaborazione con Motion Entertainment, viene trasmessa su DAZN. In questa occasione, vengono condivisi dettagli spesso sconosciuti sui grandi campioni, grazie a un approccio calmo e riflessivo che permette di scoprire aspetti inediti della loro carriera.

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Diego Milito si racconta in Giorgia’s Secret su DAZN, nuovo format intervisteIl nuovo format di Giorgia Rossi porta il calcio in una dimensione più intima e personale.

Su Dazn via a Giorgia's Secret, Milito racconta Lautaro: "Darà tanto all'Inter. È eccezionale"Disponibile da oggi solo su Dazn “Giorgia’s Secret”, il nuovo format originale di interviste ideato e condotto da Giorgia Rossi, che porta il calcio...

Argomenti più discussi: Milito a 360° tra Triplete Inter, rapimento del padre e derby col fratello: Insultava mia madre e gli dicevo che era anche la sua. Poi la chiosa su Lautaro; Italia, quanto guadagna con la qualificazione ai Mondiali? Il premio da 18 milioni di euro, gli sponsor e i diritti tv: quanto vale il pass.

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"Lo sapevamo già" Milito sull'addio di Mourinho prima della finale di Champions Guarda Giorgia's Secret con Diego Milito, disponibile ORA su #DAZN x.com

Diego Milito incorona l'Inter di Chivu e Lautaro Martinez: "Mentalità eccezionale. Thiago Motta È fortissimo e..." - facebook.com facebook