Oggi le prime pagine dei quotidiani si concentrano sulle dichiarazioni della leader di partito, che esprime rabbia e orgoglio nei confronti di un gruppo politico associato alla Cina. Contestualmente, un commentatore analizza una recente presa di posizione di un ex presidente del consiglio, che ha commentato in modo critico le attività cinesi nel paese. La stampa riporta anche le opinioni di vari analisti riguardo alle tensioni tra il governo e i gruppi politici coinvolti.

La rabbia e l'orgoglio di Giorgia Meloni contro il "partito cinese". Il direttore Daniele Capezzone illustra la prima pagina de Il Tempo di oggi e gli argomenti in campo. Se da una parte la premier è apparsa ieri alla Camera e al Senato con la postura combattiva che si conosce, dall'altra c'è Giuseppe Conte che getta la maschera, anzi la mascherina, su Pechino.Già, perché mentre ieri Meloni si apprestava a parlare a Montecitorio, Bloomberg anticipava un'intervista al leader grillino che senza nemmeno un velo di prudenza dice: per il nostro interesse nazionale apriamo alla Cina. Insomma, avete capito qual è la posta in gioco? Donato Bilancia, il giocatore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giorgia tra rabbia e orgoglio. E Conte getta la mascherina sulla Cina

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Conte, orgoglio e rabbia: "Napoli alla pari col Chelsea, ma i calendari ci uccidono"Rammarico, delusione e un pizzico di soddisfazione per essersela giocata più che alla pari.

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Prima giornata portata a termine anche per Giorgia Galli alla #WCTashkent. I suoi punteggi sono: Clavette: 24.700 Nastro: 24.050 x.com

Nella sua informativa alla Camera, Giorgia Meloni ha parlato anche della sua “presunta vicinanza con la criminalità organizzata“. Attaccando le opposizioni che “tirano in ballo un padre, morto peraltro, che non vedo da 11 anni”, la premier ha voluto lanciare u - facebook.com facebook