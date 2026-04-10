Gli atleti italiani coinvolti nei Giochi di Milano-Cortina hanno vissuto una giornata ricca di eventi, iniziata con visite ufficiali al Quirinale e a Palazzo Chigi. Successivamente, sono stati ricevuti in udienza dal Papa presso il Vaticano, un momento che ha suscitato grande attenzione tra i partecipanti. La giornata si è conclusa con l’incontro, che ha rappresentato un momento di particolare rilievo per il gruppo azzurro.

Giornata densa di emozioni per gli azzurri protagonisti ai Giochi di Milano-Cortina. Dopo la visita al Quirinale e a Palazzo Chigi, gli atleti dell’orgoglio italiano sono stati accolti in udienza dal Papa in Vaticano. Gli atleti, ancora carichi dell’entusiasmo maturato durante le competizioni olimpiche, hanno descritto l’incontro come un’esperienza paragonabile alle emozioni vissute durante i Giochi. “È stato come tornare in gara, con lo stesso battito accelerato e la stessa gioia condivisa”, hanno raccontato alcuni di loro al termine della visita. Il Pontefice ha rivolto parole di incoraggiamento e riconoscimento, sottolineando il valore dello sport come strumento di unione, disciplina e crescita personale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giochi Milano-Cortina, incontro degli azzurri col Papa in Vaticano

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