Gioca un terno e tre ambi sulla ruota di Venezia con 8 euro e ne vince 19mila

Un giocatore ha puntato 8 euro sulla ruota di Venezia e ha ottenuto una vincita di 19.000 euro giocando un terno e tre ambi. Nel frattempo, nella regione Campania, le estrazioni del Lotto di giovedì 9 aprile hanno portato a tre vincite complessive superiori ai 51.000 euro, distribuirsi tra le province di Napoli, Caserta e Avellino.

Esulta la Campania grazie alle ultime estrazioni del Lotto di giovedì 9 aprile, che hanno regalato una triplice vincita complessiva superiore ai 51mila euro distribuita tra le province di Napoli, Caserta e Avellino.Il colpo più rilevante arriva da Marcianise, in provincia di Caserta, dove un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Centrati tre ambi e un terno, vinti oltre 23mila euro nel casertanoLa fortuna sorride alla Campania con l’ultimo concorso del 10eLotto e del Lotto, e tra le località in festa c’è anche Cellole.

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Gioca un terno e tre ambi sulla ruota di Venezia con 8 euro e ne vince 19milaEsulta la Campania grazie alle ultime estrazioni del Lotto di giovedì 9 aprile, che hanno regalato una triplice vincita complessiva superiore ai 51mila euro distribuita tra le province di Napoli, Case ... casertanews.it

Gioca un terno vincente al Lotto. E si porta a casa 40mila euroLa fortuna fa tappa a Recanati e sceglie ancora la tabaccheria di via Sambucheto 21. Un giocatore ha vinto 40.100 euro al Lotto, grazie a un terno sulla ruota di Cagliari. La ricevitoria, conosciuta ... ilrestodelcarlino.it

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