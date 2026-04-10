Giarre le acque del letamaio finivano nel torrente pubblico | allevatrice denunciata

A Giarre, i carabinieri hanno scoperto che acque provenienti da un allevamento di 300 capi di bestiame venivano scaricate nel torrente pubblico. L’operazione è stata condotta congiuntamente dai militari, dal Nucleo Antisofisticazione e dai funzionari del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Azienda sanitaria provinciale. Durante l’ispezione, è stata identificata un’allevatrice coinvolta nel presunto scarico illecito di liquami.

I carabinieri di Giarre, in collaborazione con i colleghi specializzati del Nucleo Anti Sofisticazione NAS e al Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Azienda sanitaria provinciale hanno ispezionato un allevamento di bestiame con 300 capi. Nel corso del sopralluogo, nell’area a monte dello. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Giarre, controlli in allevamento: le acque del letamaio confluivano in un torrente pubblicoABBONATI A DAYITALIANEWS Ispezione congiunta delle autorità sanitarie e dei carabinieri I carabinieri di Giarre, insieme ai militari del Nucleo Anti... Giarre, liquami scaricati abusivamente nel torrente MacchiaDurante i recenti lavori di messa in sicurezza eseguiti dal Genio Civile, è emersa la presenza di liquami derivanti da allacciamenti abusivi, in... Temi più discussi: Giarre, liquami scaricati abusivamente nel torrente Macchia; Giarre, piano contro gli allagamenti: pulizia caditoie e griglie; Giarre. Reflui fognari nel torrente Macchia, l’on. Primavera annuncia interrogazione; Giarre / Mario Incudine con Archimede impreziosisce Kallipolis, rassegna di successo. Giarre, irregolarità in un allevamento: denunciata la titolare per inquinamento ambientaleNell’ambito dei controlli volti a verificare il rispetto della normativa in materia igienico sanitaria, i Carabinieri della Stazione di Giarre, in collaborazione con i colleghi specializzati del Nucle ... gazzettinonline.it Giarre, emergenza buche: circa 250mila euro per rattoppare le strade. Ma è solo un primo passoDopo mesi di segnalazioni, proteste e danni ai veicoli, l’amministrazione prova a correre ai ripari sull’emergenza buche che sta interessando gran parte della città. La soluzione e i soldi per finanzi ... gazzettinonline.it GIARRE, LIQUAMI NEL TORRENTE: DENUNCIATA TITOLARE DI UN ALLEVAMENTO PER REATI AMBIENTALI Controlli dei Carabinieri in un allevamento della periferia di Giarre fanno emergere gravi irregolarità nella gestione degli scarichi: una 79enne, le - facebook.com facebook