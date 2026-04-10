Giarre controlli in allevamento | le acque del letamaio confluivano in un torrente pubblico

Le autorità sanitarie e i carabinieri hanno condotto un'ispezione in un allevamento nella zona di Giarre. Durante i controlli, è stato riscontrato che le acque provenienti dal letamaio venivano scaricate in un torrente pubblico. L'intervento ha coinvolto vari operatori e ha portato alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'impianto. I dettagli sulle eventuali sanzioni o azioni successive non sono stati comunicati.

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