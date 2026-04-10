Un ex membro noto della criminalità organizzata si è confrontato con studenti in un incontro pubblico. Durante l’evento, ha raccontato le sue esperienze personali, descrivendo i propri fallimenti e il suo percorso. Ha anche riferito di aver avuto un confronto diretto con giovani coinvolti in attività violente, commentando la loro condotta e l’atteggiamento nei loro confronti. La discussione ha attirato l’attenzione di coloro che seguono le questioni legate alla criminalità giovanile.

"Era il 1971. Un gruppo di ragazzi – io avevo 17 anni – mi disse che gli avevano commissionato un furto nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, la seconda più importante di Venezia. Mi dicono: 'Abbiamo pensato a te. Perché non ti nascondi dentro una cassapanca e poi la notte ci apri?'. Lo feci. Rubammo tutto. Poi però, dopo due mesi, mi arrestarono: presi sei anni e mezzo, se ricordo bene. Fu la mia prima condanna. Anche se, già prima, ero un disgraziato: a 13 anni rubai il motoscafo del miliardario Aristotele Onassis". Così, dal suo primo colpo, Giampaolo Manca venne ribattezzato il "Doge". Sarà uno dei volti della Mala del Brenta, la banda criminale guidata da Felice Maniero che ha dominato il Nord-Est Italia tra gli anni '70 e '90. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Giampaolo Manca, l'ex Doge della Mala del Brenta incontra gli studenti: "Lasciatemi parlare con i ragazzi, racconto il mio disastro come persona"

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