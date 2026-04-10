Dopo giorni di indagini, il caso di Pietracatella si complica ulteriormente. L’avvocato che rappresentava il marito e padre delle vittime ha deciso di rinunciare al proprio incarico. Nel corso delle audizioni e degli interrogatori, padre e sorella delle vittime sono stati ascoltati per oltre dieci ore, contribuendo a delineare un quadro ancora più complesso di quanto apparisse inizialmente.

Dopo giorni di audizioni e testimonianze, esami e ipotesi investigative. E, soprattutto, dopo le 10 ore di interrogatorio di padre e sorella delle vittime, scampati alla tragedia, il mistero di Pietracatella si arricchisce di un nuovo, inquietante capitolo. Proprio mentre l’inchiesta sulla morte di madre e figlia sembrava prossima a una svolta tecnica, arriva il passo indietro della difesa. L’avvocato Arturo Messere, il penalista che finora aveva assistito Gianni Di Vita, ha deciso improvvisamente di rassegnare le dimissioni dal suo incarico. Giallo di Pietracatella, il legale di Gianni Di Vita rinuncia all’incarico. L’annuncio è arrivato nella mattinata di oggi, quando il legale ha comunicato ufficialmente la propria scelta al diretto interessato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giallo di Pietracatella, il mistero si infittisce. Colpo di scena: l’avvocato del marito e papà delle vittime rinuncia all’incarico

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Giallo della ricina, nuovo colpo di scena: l’avvocato di Gianni Di Vita rinuncia all’incaricoCampobasso, 10 aprile 2026 - Nuovo colpo di scena nel caso di Pietracatella, il cosiddetto giallo della ricina.

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PIETRACATELLA, GIALLO SENZA RISPOSTE Ore di interrogatori, silenzi e pochi elementi filtrati. È ancora una giornata lunga e delicata quella vissuta in Questura a Campobasso, dove gli investigatori stanno cercando di fare luce sulla morte di Sara Di Vit - facebook.com facebook