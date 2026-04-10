Venerdì 10 aprile, in prima serata su Canale 5, torna “Grande Fratello Vip” con il conduttore Ilary Blasi. La puntata si concentra su alcuni partecipanti e sui loro rapporti, tra cui riferimenti a figure storiche e situazioni di tensione. La trasmissione continua a catturare l'attenzione del pubblico con confronti, discussioni e momenti di suspense all’interno della casa.

Venerdì 10 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nelle ultime ore tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe la tensione è arrivata alle stelle. Accuse e recriminazioni reciproche hanno portato il rapporto a un punto di non ritorno. Stasera si rivedranno dopo l’isolamento di Alessandra nel monolocale. Cosa succederà? Il processo a Francesca Manzini: Alessandra Mussolini ed Antonella Elia la accusano di poca lealtà e di furbo opportunismo. È arrivato il momento di schierarsi e decidere da che parte stare. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - GFVIP: BLASI E QUEL PUNTO DI NON RITORNO TRA MUSSOLINI, ELIA E VOLPE

Sondaggi del GFVìp 8 seconda puntata, chi è la preferita tra Antonella Elia e Adriana VolpeIn vista della seconda puntata del Grande Fratello Vip, i sondaggi premiano le donne del reality con un podio tutto al femminile: ecco le preferenze...

Alessandra Mussolini tra i concorrenti del Gf Vip senza Signorini, il cast da Adriana Volpe ad Antonella EliaIl cast dei concorrenti della nuova edizione del Gf Vip, senza Alfonso Signorini e con Ilary Blasi alla conduzione, è stato svelato ufficialmente.

Temi più discussi: Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga; Il look blu notte di Ilary Blasi al GF Vip: tubino e tacchi a spillo metallici per la puntata 7; Grande Fratello Vip, pagelle: Lucarelli salva il reality (8), Todaro fa il signore con Francesca Tocca (7), Ilary Blasi top ma perché allungarla? (4); Chi veste Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026.

GFVip, Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: 'Nata per lo spettacolo, un'attrice'Parlando con Adriana Volpe, Antonella Elia ha dichiarato 'guerra' ad Alessandra Mussolini nel caso dovesse superare il televoto al GFVip ... it.blastingnews.com

GFVip, Paola contro Francesca: 'Per vincere il programma venderebbe anche sua madre'Nel corso della sesta puntata del GFVip, Paola Caruso ha lasciato intendere che Francesca Manzini sia una persona opportunista ... it.blastingnews.com

Nicolò sul comportamento di Alessandra e Lucia: "State andando oltre" #GFVIP x.com

Nicolò sul comportamento di Alessandra e Lucia: "State andando oltre" #GFVIP Guarda il video completo: https://mdst.it/Opinioni-a-confronto-nel-monolocale - facebook.com facebook