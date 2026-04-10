Il confronto sulla partecipazione di Renato Biancardi al Grande Fratello Vip si è riacceso dopo che la madre dell’ex marito ha rilasciato dichiarazioni pubbliche difendendo la figlia. La donna ha rotto il riserbo, commentando le polemiche che si sono sviluppate sul suo conto e sulla presenza del suo ex coniuge nel reality show. La discussione si è concentrata sulle dinamiche familiari coinvolte nel caso.

Il dibattito attorno alla partecipazione di Renato Biancardi al Grande Fratello Vip si è infiammato nuovamente dopo le dichiarazioni rilasciate dalla madre dell’ex marito, Enrica Grassi. Al centro della controversia ci sono alcune frasi pronunciate dal concorrente durante un confronto con Blu Barbara Prezia, che hanno scatenato critiche feroci sui social media e l’intervento di Selvaggia Lucarelli. La tensione nella Casa è esplosa a causa di un passaggio colloquiale tra Renato e Blu riguardo a Lucia Ilardo. Nello specifico, il concorrente avrebbe rivolto alla compagna di stanza una domanda riguardante un presunto rapporto intimo avvenuto due giorni prima, utilizzando un linguaggio molto diretto e poco elegante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip, polemica Biancardi: la madre rompe il silenzio e difende la figlia

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