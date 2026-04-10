Durante una serata tra amici, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno condiviso alcuni momenti tra piscina e un locale. Dopo l’uscita, Raimondo Todaro e Nicolò Brigante sono tornati nella Casa, lasciando Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini nel monolocale. La dinamica tra Lucia e Renato ha subito una tensione che ha portato a un forte gelo tra loro, subito evidente ai occhi dei presenti.

Dopo un aperitivo trascorso tra piscina e localino, Raimondo Todaro e Nicolò Brigante rientrano nella Casa, lasciando temporaneamente da sole nel monolocale Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini. Un momento apparentemente leggero che, però, cambia subito gli equilibri interni. La separazione degli altri concorrenti apre infatti la strada a nuove dinamiche emotive e a confronti indiretti che iniziano a pesare sempre di più. Il clima generale si fa rapidamente più teso. Tra i protagonisti crescono sentimenti non risolti e rapporti ancora sospesi tra avvicinamenti improvvisi e distanze difficili da colmare. Il tentativo di mediazione di Marco Berry. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - GF Vip choc: tra Lucia e Renato cala il gelo dopo il confronto

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