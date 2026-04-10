Durante una puntata del Grande Fratello Vip, un gesto di Blu ha portato a tensioni tra i concorrenti, suscitando reazioni anche sui social. In particolare, Blu ha regalato un perizoma a Renato, provocando un clima di gelo in casa. La scena ha generato discussioni e accuse tra i partecipanti, mentre sul web sono iniziati commenti e polemiche legate all'episodio.

Al Grande Fratello Vip è bastato un gesto provocatorio per far esplodere tensioni, accuse e polemiche dentro e fuori la Casa. Tutto è nato quando Blu Barbara Prezia ha deciso di far recapitare un suo perizoma a Renato Biancardi e Nicolò Brigante, scatenando una reazione immediata tra i concorrenti. Quello che poteva sembrare uno scherzo leggero si è trasformato rapidamente in un caso, soprattutto per il momento in cui è avvenuto e per le persone coinvolte. A rendere tutto ancora più acceso è stata la reazione di Lucia Ilardo, che ha letto quel gesto come una mancanza di rispetto. Da lì, il clima si è irrigidito e anche il web ha iniziato a dividersi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - GF Vip, Blu regala il perizoma a Renato: gelo in casa e scoppia il caos (anche sul web)

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