L'attore ha commentato con durezza le decisioni e le azioni dell'ex presidente, definendole “crimini di guerra” e criticando i film e le dichiarazioni pubblicate durante il suo mandato. La Casa Bianca ha risposto alle accuse, definendo le affermazioni di Clooney prive di fondamento e arrivando a un contro-ritratto dell'attore. La polemica si è accesa con uno scambio di dichiarazioni tra le due parti, senza altre implicazioni ufficiali.

Botta e risposta tra la Casa Bianca e George Clooney, che aveva criticato la linea del presidente Usa Donald Trump sulla guerra in Iran. “Quando qualcuno dice di voler mettere fine a una civiltà questo è un crimine di guerra“, aveva detto l’attore premio Oscar durante un incontro con gli studenti a Cuneo. Alle parole di Clooney ha replicato il capo della comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung: “L’unica persona che commette crimini di guerra è George Clooney con i suoi terribili film“. George Clooney critica Trump su guerra in Iran La replica della Casa Bianca: "Film terribili" Clooney: "Offese infantili" George Clooney critica Trump... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - George Clooney critica Trump, Casa Bianca replica e provoca l'attore: "Film terribili, crimini di guerra"

“L’unica persona che sta commettendo crimini di guerra è George Clooney per i suoi film orribili”: la Casa Bianca risponde a muso duro all’attoreDonald Trump ormai ci ha abituati alle sue repliche, spesso furibonde, contro esponenti politici, ma anche artisti.

La Casa Bianca contro George Clooney: “Crimini di guerra sono i suoi film”. La replica: “Niente battute, la gente muore”Roma, 9 aprile 2026 – Doveva essere un incontro con i giovani (quasi tremila quelli presenti al palazzetto dello sport di Cuneo), ma è diventato un...

Temi più discussi: Con Trump si sono superati i limiti della decenza: la rabbia di George Clooney; Botta e risposta tra Casa Bianca e George Clooney: I suoi film sono crimini di guerra; Botta e risposta fra George Clooney e la Casa Bianca, l'attore sbotta: Basta insulti infantili; Insulti infantili: George Clooney replica all'offesa della Casa Bianca.

George Clooney contro Trump: cos'ha risposto l'attore alle critiche della Casa BiancaGeorge Clooney contro Trump: accuse di crimini di guerra, risposta della Casa Bianca e nuovi dettagli sullo scontro ... tag24.it

George Clooney a Cuneo incontra i giovani studenti e attacca il presidente Donald Trump: «Voler porre fine a una civiltà è un crimine di guerra. C’è un limite alla decenza»A Cuneo, George Clooney ha dialogato con quasi 3000 studenti su politica, diritti umani e responsabilità civile, denunciando il superamento dei limiti etici da parte di Donald Trump e manifestando pre ... vanityfair.it

Cuneo-Washington e ritorno. L'attacco di George Clooney a Trump. La replica della Casa Bianca. L'attore americano, ospite ai 'Dialoghi sul talento' al Palazzetto dello Sport, ha detto: "Minacciare la fine di una civiltà è un crimine di guerra". La Casa Bianca: "Cr - facebook.com facebook

“L'unica persona che sta commettendo crimini di guerra è George Clooney, per i suoi film orribili”. Così Donald Trump ha risposto all'attore americano che, dal palco del Palazzetto dello Sport di Cuneo, aveva accusato il presidente di aver superato “il limite del x.com