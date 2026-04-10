A Genova, un giovane di vent'anni è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare un'anziana su un autobus. Durante l'aggressione, ha accoltellato un passeggero che era intervenuto in difesa della donna. I vigili urbani, presenti vicino alla fermata, hanno assistito ai fatti e sono intervenuti immediatamente. L'uomo è stato portato in caserma, mentre il passeggero ferito è stato soccorso sul posto.

Paura a bordo di un mezzo pubblico nei pressi dei giardini di via Vittime dei Lager Nazisti, a Dinegro, dove gli agenti della polizia locale di Genova hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità algerina, classe 2004, con l'accusa di rapina impropria. Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato dopo aver tentato un furto e aggredito un passeggero intervenuto in difesa di una donna anziana. L'operazione si è svolta nell'ambito del servizio “Sicurezza in movimento”, l’attività mirata dei vigili urbani genovesi per il presidio dei mezzi di trasporto e delle aree di sosta. Gli operatori, in appostamento nei pressi dei giardini, hanno notato movimenti sospetti a bordo di un autobus in transito e sono intervenuti istantaneamente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, tenta di rapinare un'anziana sull'autobus e accoltella un passeggero che vuole difendere la donna, arrestato ventenne

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