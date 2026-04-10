Nella trentatreesima giornata di Serie A 20252026, si affrontano Genoa e Sassuolo. La partita si svolge in un momento in cui i rossoblù cercano di migliorare la propria posizione in classifica, mentre i neroverdi vogliono proseguire il loro periodo positivo. Le formazioni probabili sono state annunciate e l'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e su piattaforme online.

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoblù per allontanarsi dalle zone roventi della classifica, i neroverdi per continuare nel loro momento positivo. Genoa vs Sassuolo si giocherà domenica 12 aprile 2026 alle ore 12.30 presso lo stadio Marassi GENOA VS SASSUOLO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù stanno facendo fatica a trovare continuità, ma fortunatamente i 33 punti raccolti fin quì li tengono ancora in una zona tranquilla della classifica, essendo a sei punti sulla zona retrocessione. I neroverdi sono invece apparsi più convincenti dei prossimi avversari. I punti di vantaggio sui genoani sono nove e il loro momento recente parlano di una squadra capace di stare in partita con maggior fiducia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Genoa vs Sassuolo, trentaduesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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