Genoa-Sassuolo domenica 12 aprile 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 12 aprile 2026 alle 12:30 si gioca Genoa-Sassuolo, partita valida per la Serie A e in programma allo stadio Marassi. I padroni di casa del Genoa devono ancora ottenere la prima vittoria stagionale e attendono il match per migliorare la classifica. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai principali bookmaker. I pronostici puntano a un match equilibrato tra le due squadre.

Il lunch match di questa domenica di Serie A va in scena a Marassi tra Genoa e Sassuolo. I padroni di casa del Genoa devono ancora conquistarsi. La salvezza dato che al momento figurano solo a +6 sulla terzultima, un gap che non può far stare completamente tranquilli. I ko contro Udinese e Juventus obbligano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Genoa-Sassuolo (domenica 12 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici Sassuolo-Cremonese (domenica 25 gennaio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiIl lunch match della 22esima giornata di Serie A è quello che vede opposte Sassuolo e Cremonese al Mapei Stadium. Temi più discussi: Genoa-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Genoa-Sassuolo, i precedenti; Serie A Enilive | Statistiche e curiosità di Genoa-Sassuolo; Probabile Formazione - 32° Giornata. Probabili formazioni Genoa-Sassuolo: ok Vitinha e Koné, la scelta su BaldanziProbabili formazioni Genoa Sassuolo - Dopo le partite del sabato, la 32^ giornata di Serie A riprenderà il giorno successivo ... fantamaster.it Pronostico Genoa vs Sassuolo – 12 Aprile 2026Nel cuore del Serie A, la sfida delle 12:30 del 12 Aprile 2026 allo storico Stadio Luigi Ferraris mette di fronte Genoa e Sassuolo. Un incontro che promette ... news-sports.it De Rossi in conferenza pre Genoa Sassuolo Le sue dichiarazioni - facebook.com facebook Genoa all’assalto del Sassuolo, “De Rossi: “Possiamo chiudere un cerchio conquistando i tre punti” x.com