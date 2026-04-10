Genoa-Sassuolo domenica 12 aprile 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 aprile 2026 alle 12:30 si gioca Genoa-Sassuolo, partita valida per la Serie A e in programma allo stadio Marassi. I padroni di casa del Genoa devono ancora ottenere la prima vittoria stagionale e attendono il match per migliorare la classifica. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai principali bookmaker. I pronostici puntano a un match equilibrato tra le due squadre.

Il lunch match di questa domenica di Serie A va in scena a Marassi tra Genoa e Sassuolo. I padroni di casa del Genoa devono ancora conquistarsi. La salvezza dato che al momento figurano solo a +6 sulla terzultima, un gap che non può far stare completamente tranquilli. I ko contro Udinese e Juventus obbligano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Genoa-Sassuolo (domenica 12 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

Sassuolo-Cremonese (domenica 25 gennaio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiIl lunch match della 22esima giornata di Serie A è quello che vede opposte Sassuolo e Cremonese al Mapei Stadium.

Temi più discussi: Genoa-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Genoa-Sassuolo, i precedenti; Serie A Enilive | Statistiche e curiosità di Genoa-Sassuolo; Probabile Formazione - 32° Giornata.

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