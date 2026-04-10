Gennaro Petrazzuolo | l’imprenditore napoletano dell’alimentare compie 100 anni

Il 4 aprile scorso, un imprenditore napoletano ha festeggiato un secolo di vita. Nato nel 1923, ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia di ingrosso alimentare all’età di 14 anni, contribuendo alla sua gestione fino al Natale 2023. L’attività è stata fondata dal padre nel 1929, e lui ha dedicato gran parte della sua vita a questa impresa, mantenendola attiva per oltre novant’anni.

Gennaro Petrazzuolo ha compiuto 100 anni il 4 aprile scorso. Imprenditore napoletano, ha lavorato nella sua azienda di ingrosso alimentari fino al Natale 2023, iniziando dall’età di 14 anni con il papà che l’aveva fondata nel 1929. Una forte personalità lo contraddistingue, dal piglio deciso e autorevole, ancora annota, scrive e osserva l’andamento dell’attività anche a distanza. Oggi guidano l’azienda il nipote Gennaro Junior insieme al papà Vincenzo, uno dei figli di Gennaro. Nonno affettuoso e presente, adorato dalla famiglia e dagli altri due nipoti, Claudia e Giorgio. Auguri per i suoi energici 100 anni! L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Terni, Renato Magni compie 100 anni: festa dell’Anpi per la storica staffetta partigiana ternanaLa vita di Renato ha attraversato alcune delle pagine più drammatiche della storia ternana e italiana, oggi festeggia insieme ai familiari e gli...

Lutto nel napoletano, giovane imprenditore muore a 32 anniGiuliano Cefalo, imprenditore di Somma Vesuviana, è morto all'età di 32 anni per un malore risultato fatale.