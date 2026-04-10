Gemme in mostra fra città e fiera I sentieri del Carignano protagonisti

In diverse location della regione, vengono esposte gemme del settore vinicolo, tra cui una mostra dedicata ai sentieri del Carignano. Queste eccellenze sono protagoniste di eventi e iniziative pubbliche, tra cui una fiera e un’esposizione itinerante. Tre cantine sono state individuate da una rivista specializzata per partecipare a un evento internazionale dedicato ai vini di alta qualità.

Tre cantine selezionate da Wine Spectator per OperaWine: Argiolas di Serdiana; Tenute Sella & Mosca di Alghero e Agripunica di Santadi. Non solo: lunedì 13 aprile alle 10.30 Alison Napjus della prestigiosa rivista americana condurrà una masterclass interamente dedicata all’isola. La Sardegna, in questa nuova edizione di Vinitaly, non teme concorrenti: anzi, schiera i propri vini – spesso autoctoni intriganti – con orgoglio. L’espressione più tipica della produzione regionale è certamente il Vermentino, così come il Cannonau per l’uva a bacca rossa. Tante le chicche enologiche in una regione che si colloca all’ottavo posto in Italia come superficie vitata: il Semidano, l’aromatico Torbato e il Nuragus fra i bianchi e il Bovale fra i rossi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gemme in mostra fra città e fiera. I sentieri del Carignano protagonisti Fiera del Turismo, l'Umbria cala un poker unico: cammini, sentieri di montagna, percorsi Bike e biodiversità“L’Umbria è una palestra naturale a cielo aperto": lo slogan è stato coniato dall'assessora regionale Simona Meloni spiegando uno dei settori in... Sentieri degustativi: un viaggio fra birra e mieleUna degustazione guidata con tre piatti a base di mieli locali del Podere Montebornioli di Montespertoli e le birre artigianali del Birrificio...