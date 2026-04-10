Sei mesi dopo l’inizio di un fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas, i palestinesi nella Striscia di Gaza vivono ancora in condizioni di incertezza. La situazione rimane instabile e le speranze per un miglioramento sono poche. La regione continua a essere teatro di tensioni e difficoltà quotidiane, senza segnali di una soluzione immediata ai conflitti in corso.

I palestinesi nella Striscia di Gaza continuano ad affrontare l’incertezza e la speranza in declino, sei mesi dopo l’entrata in vigore di un fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Una tregua mediata dagli Stati Uniti è entrata in vigore lo scorso ottobre per mettere in pausa due anni di guerra devastante nell’enclave. L’accordo prevedeva anche il disarmo di Hamas, l’ingresso di maggiori aiuti umanitari e la diffusione di una forza di sicurezza internazionale. Gli sfollati speravano anche che i piani di ricostruzione sarebbero avviati presto. Tuttavia, da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco, un totale di 738 persone sono state uccise e altre 2. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, i palestinesi continuano ad affrontare l’incertezza 6 mesi dopo l’avvio del cessate il fuoco

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Temi più discussi: Gli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza continuano nonostante il cessate il fuoco; Non dimentichiamoci di Gaza e della Palestina; Senza disarmo, niente ricostruzione. Gaza sospesa tra tregua e guerra; La farsa del cessate il fuoco a Gaza: dopo sei mesi, nulla è cambiato.

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