Gasperini replica a Ranieri | Nessuno screzio Ma evitiamo paragoni con la mia Atalanta…

Dopo il match di venerdì, tra i due allenatori si è verificato uno scambio di battute che ha attirato l'attenzione. Gasperini ha chiarito di non aver avuto screzi con Ranieri, aggiungendo di preferire evitare paragoni con la sua esperienza all'Atalanta. L'episodio si è svolto in un contesto che ha coinvolto anche le dichiarazioni rilasciate prima e dopo la partita, senza che si siano verificati scontri ufficiali o dichiarazioni infuocate.

Più che Roma-Pisa, nell'anticipo di venerdì di campionato è andato in scena un Gasperini-Ranieri con i due che se le son dette prima e dopo il match. L'ultima parola, al momento, è quella del tecnico indispettito per un paragone per lui improprio: "Meglio non pronunciarsi sull'Atalanta, li abbiamo fatto miracoli. Competitivi da subito". 🔗 Leggi su Fanpage.it Gasperini non replica: "Mai screzi con Ranieri, ci vedremo... Ma non si parli di Atalanta"Una vittoria rotonda sul Pisa grazie a un Super Malen e la Champions che si riavvicina per una notte. Gasperini e la Roma fuori target: “Presi 30 giocatori in 2 anni… ne voglio meno ma di qualità”Gian Piero Gasperini alla vigilia di Roma-Pisa è tornato su uno dei temi più caldi in Capitale dopo il recente calo di risultati e prestazioni:... Gasperini non replica: Mai screzi con Ranieri, ci vedremo... ma non si parli di AtalantaIl tecnico della Roma dopo la vittoria contro il Pisa: A Bergamo ho fatto risultati perché avevo una squadra molto competitiva da subito ... msn.com Gasperini dribbla la domanda su Ranieri, 'mai stati screzi, ci vedremo'Con Ranieri ci si vedrà la prossima settimana, ma non ci sono mai stati screzi . Lo ha detto Gian Piero Gasperini a Sky Sport dopo la vittoria con il Pisa, dribblando le successive domande in merito ... ansa.it