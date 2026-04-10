Domenica si svolgerà una partita decisiva tra Maceratese e Recanatese all'Helvia Recina - Pino Brizi, con entrambe le squadre impegnate nella lotta per la permanenza in serie D. L’allenatore di entrambe le squadre ha definito l'incontro come uno che “vale doppio”. La sfida sarà un momento cruciale per le ambizioni di entrambe le formazioni, che cercheranno di ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alla salvezza.

"Ecco una partita che vale doppio". Così si esprime l’allenatore Daniele Amaolo, che ha guidato Maceratese e Recanatese, sul match di domenica all’Helvia Recina - Pino Brizi che metterà di fronte le due squadre impegnate nella lotta per rimanere in serie D. "La vittoria – spiega – significherebbe salvezza per i biancorossi. Di contro la Recanatese ha un solo risultato per evitare i playout ". Ed ecco che i punti in palio valgono tantissimo, anche se la Maceratese vanta 34 punti contro i 25 dei leopardiani. "E infatti – dice Amaolo – i biancorossi hanno a disposizione due risultati su tre, anche un pareggio terrebbe la squadra lontana dalla zona a rischio, il discorso è diverso per la Recanatese". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gara determinante coi leopardiani: "Maceratese, puoi metterti in salvo"

"Maceratese, puoi creare problemi al Teramo""Davanti il Teramo ha un potenziale di primissimo ordine, ma è attrezzato pure negli altri reparti: è una squadra programmata per vincere".

Savio: «Next Gen è fondamentale, Brambilla determinante. Quando mi sono allenato coi grandi…»Bernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus.