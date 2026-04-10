Furto sugli sci al Piz Sella | video e indagini beccano il 60enne

Un uomo di 60 anni residente a Moena è stato individuato e sottoposto a perquisizione dai Carabinieri in relazione a un furto di attrezzatura da sci avvenuto il 22 febbraio nel comprensorio del Piz Sella. Le indagini, supportate da un video, hanno portato all’identificazione del sospettato. La vicenda riguarda un episodio di furto avvenuto durante una giornata sulla neve, con le autorità che hanno proseguito le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un sessantenne residente a Moena è stato identificato e perquisito dai Carabinieri dopo un furto di attrezzatura sportiva avvenuto il 22 febbraio scorso nel comprensorio Piz Sella. Il colpo, che ha colpito un turista di 41 anni originario di Napoli, si è concluso con il recupero del materiale rubato grazie a un’operazione coordinata tra la Stazione di Selva di Val Gardena e quella di Moena. L’indagine tecnologica tra i pendii del Piz Sella. La ricostruzione del crimine, perpetrato nei pressi della baita Piz Seteur, è stata possibile esclusivamente grazie all’analisi capillare dei sistemi di videosorveglianza presenti sugli impianti di risalita della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furto sugli sci al Piz Sella: video e indagini beccano il 60enne Leggi anche: Fiaccolata sugli sci contro l’Islam e la sharia al Passo del Tonale, l’ultima trovata della Lega: il video Bologna, furto nella basilica di San Luca: rubati gioielli dall’icona della Madonna. Indagini su un guanto, al vaglio i videoNella notte tra il 17 e il 18 febbraio, degli ignoti si sono introdotti nella basilica della Beata Vergine di San Luca, sul colle della Guardia di...