Negli ultimi tempi si registrano un aumento dei furti di super alcolici nei supermercati. In un episodio recente, un giovane è stato fermato mentre cercava di allontanarsi con 500 euro di bottiglie di qualità superiore. Le forze dell’ordine hanno confermato che simili episodi si verificano con maggiore frequenza, coinvolgendo spesso giovani che tentano di portare via grandi quantità di merce. Gli addetti alla vigilanza sono stati testimoni di questa crescente tendenza.

Sono sempre più frequenti i furti di super alcolici nei supermercati, per conferma chiedere agli addetti alla vigilanza. Alcuni punti vendita si sono organizzati con ‘gabbie’ per proteggere le bottiglie di gin che possono arrivare a costare anche decine di euro e sono evidentemente le più. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Bottiglie di alcolici e merce nascosta tra i vestiti: fermato mentre tenta il colpo al supermercatoHa fatto la scorta di alcolici e non solo, arraffandoli dagli scaffali per poi nascondere sotto i vestiti e passare dalla cassa senza pagare.

Temi più discussi: Furti di super alcolici sempre più frequenti, il giovane tenta di allontanarsi con 500 euro di bottiglie: arrestato; Cerca di strappare l'Iphone dalle mani di una donna: ladro arrestato poco dopo; Controlli straordinari in città: denunce per furti, resistenza e rapina impropria; Armato di coltello aggredisce il medico del Sert per impossessarsi del metadone, arrestato.

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Rubo superalcolici per compare un monopattino, minorenne fermato dai carabinieriNella giornata di ieri, giovedì 26 marzo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza sono intervenuti in tre distinti episodi di furto ai danni di ... piacenzasera.it

Furti, spaccio di droga e resistenza: arrestato un friulano --> https://www.nordest24.it/fiume-veneto-arresto-47enne-domiciliari-furti-droga - facebook.com facebook

Caro gasolio, si moltiplicano i furti di carburante: a Treviso i «vampiri» rubano 800 litri da un escavatore in un cantiere x.com