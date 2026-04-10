Fumo nero visibile a Bollate a fuoco un furgone a Rho

Nella serata di venerdì 10 aprile, è stato segnalato un fumo nero visibile anche a Bollate, proveniente da Rho, dove si è sviluppato un incendio che ha interessato un furgone. Le fiamme sono state spente dalle squadre di emergenza, che sono intervenute sul posto per mettere sotto controllo la situazione. Non sono stati riportati feriti o altri danni oltre al veicolo coinvolto.

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