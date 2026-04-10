Fuggitivo del triplice omicidio catturato | rapina e aggressione

La Procura di Varese ha presentato al giudice per le indagini preliminari la richiesta di convalida del fermo nei confronti di un uomo di 50 anni, già condannato per un triplice omicidio. L’uomo, che era evaso, è stato catturato dopo aver compiuto una rapina e aggredito una persona. La polizia ha riferito che il fermo è stato eseguito senza incidenti.

La Procura di Varese ha inoltrato al giudice per le indagini preliminari la richiesta di convalida del fermo nei confronti di Elia Del Grande, il cinquantenne già condannato per un triplice omicidio. L'uomo, che si era dato alla fuga lo scorso giorno di Pasqua abbandonando una struttura lavorativa situata ad Alba, nel cuneese, è stato localizzato nel pomeriggio di ieri a Varano Borghi mentre utilizzava una Fiat 500 appartenente a una donna di 69 anni residente a Sesto Calende. Il percorso che ha . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuggitivo del triplice omicidio catturato: rapina e aggressione Cacciatori uccisi, si cerca il killer del triplice omicidio: attesa per perizia balistica(Adnkronos) – Diventa sempre più intricato il giallo dei tre cacciatori trovati uccisi nel bosco di Montagnareale, nel messinese. I cacciatori uccisi nel bosco, funerali in piazza per i fratelli Pino e nuovi accertamenti all’indagato del triplice omicidioSan Pier Niceto si fermerà venerdì prossimo per salutare Devis e Giuseppe Pino, fratelli di 26 e 44 anni, strappati troppo presto alla vita nel bosco... Argomenti più discussi: Finisce la fuga di Elia del Grande, catturato nel Varesotto. Era alla guida di un'auto rubata; Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Rintracciato e arrestato nel Varesotto il pluriomicida Elia Del Grande; Terrore in Italia, il pluriomicida è scappato di galera | Partite le ricerche: corsa contro il tempo per rintracciarlo. Ha aggredito una donna nel cimitero di Lentate e le ha rubato la macchina. Grazie alla segnalazione della 69enne gli inquirenti sono riusciti a rintracciare Elia Del Grande, fuggitivo che 28 anni fa ha sterminato la famiglia. @TgrRaiLombardia rainews.it/tgr/lo x.com Il titolare del ristorante ha rincorso il ladro fino alla piazza del vicino rione dove alcuni passanti, attirati dalle grida della vittima, lo hanno aiutato a bloccare il fuggitivo - facebook.com facebook