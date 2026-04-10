Nell’aula del Senato si è verificato un episodio che ha lasciato il segno, con alcuni membri della maggioranza che sono usciti dall’aula durante una discussione importante. La seduta si è svolta in un clima di tensione, mentre si discuteva di una proposta di legge. La presenza di pochi senatori rimasti in aula ha attirato l’attenzione, creando una scena insolita in un momento di confronto istituzionale.

Il senso delle istituzioni si vede nel momento più alto, la sinistra al Senato ha svelato tutta la sua credibilità come alternativa di governo all’ora di pranzo, nell’istante della cottura al dente del bucatino, quando in aula a Palazzo Madama sono rimasti solo quelli che erano a dieta. La premier ha svolto l’intervento più importante della legislatura, l’occasione era carica di significato: a pochi giorni dalla sconfitta nel referendum sulla riforma della giustizia; in piena terza guerra del Golfo, con un fronte aperto anche in Libano; con i prezzi energetici in rialzo ma gestibili e con una probabilità alta di migliorare rapidamente; con... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fuga dal Senato, è l'ora del bucatino

Leggi anche: Pensione Inps e fuga all’estero: ecco dove l’assegno vale di più (e perché ora il Senato vuole il rientro)

Bonanno e Raja: "Dal Senato un segnale importante sugli Asacom, ora però serve la legge""Esprimiamo apprezzamento per il lavoro svolto e accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione al Senato del disegno di legge che disciplina il...

Temi più discussi: Riforma farmaceutica. Farmindustria: Superare il payback o rischio dazi e fuga degli investimenti; Studio Aperto: Elia Del Grande è di nuovo in fuga Video; Meloni torna alle Camere dopo il referendum e rilancia il governo; Cosa dirà Meloni in Parlamento.

Dal Pd critiche pure all'iniziativa: Una fuga per salvare se stessaLa strategia del «campo largo» è chiara: ripetere come un mantra che il governo è in difficoltà. Non fa eccezione Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati, che trova u ... ilgiornale.it

Dubai, fuga dal paradiso (quasi) perdutoDroni e razzi sconvolgono la città-Stato simbolo della prosperità del Golfo: hotel svuotati, voli bloccati e miliardi a rischio. Così la guerra può incrinare il modello economico degli Emirati. panorama.it

Sparati circa 30 colpi, poi la fuga su un’auto rubata. Danni a veicoli e struttura, colpi anche verso il gabbiotto dei custodi - facebook.com facebook

Tra le macerie di Beirut, la fuga dai quartieri più chic “Butta quattro cose in borsa e chissà dove dormiremo“ @martaserafini, @Corriere x.com