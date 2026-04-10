Fuga all’ostello di Milano | powerbank esplode 80 persone evacuate

Questa mattina, intorno alle 8:30, presso il Babila Hostel & Bistrot di Milano, si è verificato un incendio che ha portato all’evacuazione di 80 persone. L’incidente è stato causato dall’esplosione di un powerbank, che ha provocato una situazione di emergenza all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e mettere in sicurezza gli ospiti presenti.

Un principio di incendio ha richiesto l’evacuazione di 80 persone presso il Babila Hostel & Bistrot di Milano questa mattina, intorno alle 8:30. Il rogo, scaturito da un dispositivo elettronico in una camera, è stato prontamente gestito dal personale della struttura e dai Vigili del Fuoco, evitando che le fiamme raggiungessero l’adiacente Conservatorio Giuseppe Verdi. L’accaduto è stato causato dal surriscaldamento di un powerbank appartenente a un ospite, che mentre era collegato a una presa elettrica ha innescato una combustione con conseguente coinvolgimento del materasso sottostante. La rapidità dell’intervento del personale di reception, che ha utilizzato un estintore disponibile al piano, ha permesso di domare la fiamma prima dell’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga all’ostello di Milano: powerbank esplode, 80 persone evacuate Scoppia un incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano: evacuate 30 personeUn incendio è scoppiato nella mattinata del 10 aprile all'interno del dormitorio del Conservatorio di Milano. Leggi anche: Incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano, materassi in fiamme: evacuate 30 persone