Oggi in Serie B si affrontano il Frosinone e il Palermo in una partita che si preannuncia decisiva per la classifica. Tra i protagonisti della sfida c’è anche Fabio Lucioni, ex difensore centrale, che ha commentato l’importanza dell’incontro, sottolineando che si tratta di una sfida fondamentale ma che non sarà decisiva. La partita si svolge in un momento cruciale del campionato, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti.

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© Calcionews24.com - Frosinone Palermo, big match di Serie B! Il doppio ex Lucioni: «Partita importantissima ma non sarà decisiva anche se…»

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Frosinone Palermo ai raggi X: momento, classifica, infortunati. Dentro al big match di Serie B allo StirpeGiannini allarmato dalla Roma: «Non mi aspettavo un crollo del genere dopo quel pari con la Juve! Mancano cinque titolari per colmare il gap» Milan,...

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Pagina 2 | Dove vedere Frosinone-Palermo in tv? Dazn o Prime Video, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sul big match della 34esima giornata del campionato di Serie B: le probabili scelte di Alvini e Inzaghi ... corrieredellosport.it

INZAGHI: «SERVE LA PARTITA PERFETTA...» Le dichiarazioni di Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo prima del big match di stasera a Frosinone: «La squadra arriva molto carica. Sarà una grande partita e siamo felici di giocarcela a poche giornate all - facebook.com facebook

Guida alla 34ª giornata di Serie B: il clou è Frosinone-Palermo, la Samp va a Pescara x.com