Frosinone-Palermo 1-1 i rosanero beffano i ciociari nel finale Le pagelle
Il match tra Frosinone e Palermo si è concluso con un punteggio di 1-1. La partita si è disputata allo Stirpe ed è durata circa novanta minuti, con entrambe le squadre che hanno segnato un gol ciascuna. La gara si è svolta in un clima fisico e intenso, senza molti momenti di spettacolo. Nel finale, il Palermo ha segnato il gol che ha completato la rimonta, portando a casa un punto.
Il Frosinone pareggia 1-1 contro il Palermo allo Stirpe al termine di una gara dura, fisica e poco spettacolare. Nel primo tempo poche occasioni nitide: i ciociari provano a costruire, ma il Palermo pressa alto e sfiora il gol con Pohjanpalo che colpisce il palo nel finale dopo una disattenzione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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