Frosinone-Palermo 1-1 i rosanero beffano i ciociari nel finale Le pagelle

Il match tra Frosinone e Palermo si è concluso con un punteggio di 1-1. La partita si è disputata allo Stirpe ed è durata circa novanta minuti, con entrambe le squadre che hanno segnato un gol ciascuna. La gara si è svolta in un clima fisico e intenso, senza molti momenti di spettacolo. Nel finale, il Palermo ha segnato il gol che ha completato la rimonta, portando a casa un punto.