Frosinone-Palermo 1-1 i rosanero beffano i ciociari nel finale Le pagelle

Il match tra Frosinone e Palermo si è concluso con un risultato di 1-1 allo stadio Stirpe. La partita è stata caratterizzata da un confronto intenso e fisico, con poche occasioni degne di nota. Il gol del Palermo è arrivato nel finale, rendendo il risultato finale un pareggio dopo una gara combattuta. Le pagelle dei protagonisti saranno analizzate nei dettagli.

Il Frosinone pareggia 1-1 contro il Palermo allo Stirpe al termine di una gara dura, fisica e poco spettacolare. Nel primo tempo poche occasioni nitide: i ciociari provano a costruire, ma il Palermo pressa alto e sfiora il gol con Pohjanpalo che colpisce il palo nel finale dopo una disattenzione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Frosinone-Palermo, trasferta vietata ai residenti in Sicilia: rosanero senza tifo organizzato nel big matchEra nell’aria ma adesso è certo: i tifosi rosanero residenti nella regione Sicilia non potranno accedere allo stadio Stirpe in occasione del big...