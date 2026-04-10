Un imprenditore è stato arrestato a Barletta nell'ambito di un’indagine sulla frode relativa al bonus Renzi. L’indagine riguarda un sistema di compensazione di crediti di imposta falsi, messi in atto per ottenere indebitamente fondi pubblici. Le autorità hanno sequestrato documenti e beni riconducibili all’imprenditore, mentre proseguono le verifiche sulle modalità di accesso e utilizzo di queste somme.

È quanto avrebbe fatto l’amministratore di una società edile di Barletta, finito in carcere, assieme a un suo presunto complice, indagato a piede libero. I due sono accusati in concorso di indebita compensazione di crediti di imposta fittizi, riciclaggio e autoriciclaggio. La frode ai danni dell’Erario sarebbe riuscita compensando i falsi crediti di imposta ottenuti col bonus Renzi, riservato ai dipendenti con reddito lordo non superiore a 28mila euro e pagato direttamente dal datore di lavoro che lo compensava poi in dichiarazione. Così, avrebbero ottenuto rimborsi che poi sarebbero stati riciclati o autoriciclati in società riconducibili agli indagati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Frode con il bonus Renzi, arrestato imprenditore a Barletta

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