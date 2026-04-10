Frignano | bilancio approvato tra crisi Tari e nuove rottamazioni

Durante la seduta del consiglio comunale di martedì, è stato approvato il bilancio di previsione di Frignano. La discussione si è concentrata sulla questione delle entrate comunali, che risultano difficili da incassare. La discussione ha anche toccato i temi delle tariffe sulla tassa sui rifiuti e delle nuove procedure di rottamazione. La discussione si è svolta in un clima di attenzione verso le problematiche finanziarie del Comune.

Il bilancio di previsione di Frignano è stato approvato durante la seduta del consiglio comunale di martedì, ma l’approvazione si è intrecciata con una profonda preoccupazione per la scarsa capacità di incasso delle entrate comunali. La discussione ha evidenziato una criticità finanziaria che vede la riscossione della Tari ferma a un valore che non supera il 34%, un dato che mette in luce le difficoltà di gestione del gettito fiscale nel territorio casertano. L’eredità del dissesto e le frizioni amministrative. Le dinamiche che hanno animato l’aula riflettono le cicatrici lasciate da una precedente crisi gestionale: nel luglio del 2021, infatti, l’amministrazione guidata da Santarpia aveva dovuto dichiarare lo stato di dissesto finanziario del comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frignano: bilancio approvato tra crisi Tari e nuove rottamazioni Giornalisti siciliani in assemblea ad Agrigento tra crisi del settore e nuove prospettive: approvato il bilancioLe difficoltà del sistema dell’informazione rendono oggi più che mai incerto il futuro dei giornalisti, al punto tale che persino il numero di... Giugliano, approvato il nuovo bilancio: destinato un milione di euro per nuove assunzioniUn investimento da 1 milione di euro per rafforzare la macchina comunale e migliorare i servizi ai cittadini.