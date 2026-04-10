Francia scontro in aula | il 1° maggio rischia di diventare un giorno
In Francia, il Parlamento è stato teatro di un acceso scontro tra la maggioranza al governo e le forze sindacali, con l’obiettivo di cambiare radicalmente il significato del primo maggio. La discussione ha coinvolto diverse forze politiche e sindacali, creando tensioni tra le parti e alimentando un clima di disaccordo sulla futura celebrazione della giornata. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e si sta svolgendo in un contesto di forte mobilitazione.
Il Parlamento francese è diventato il teatro di uno scontro frontale tra la maggioranza governativa e le forze sindacali, con l'obiettivo di modificare radicalmente la natura del primo maggio. Il progetto di legge, che mira a permettere l'apertura di diverse attività commerciali durante la festa dei lavoratori, ha una svolta improvvisa questa mattina nell'Assemblea, dove una manovra parlamentare ha bloccato il dibattito previsto, portando alla discussione della versione già approvata dal Senato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Giorno della Memoria, Valditara lancia l’allarme: “Antisemitismo in crescita in Europa, la scuola deve fare i conti con il presente. La memoria rischia di diventare un rito vuoto”Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto il 27 gennaio alla cerimonia del Giorno della Memoria al Palazzo del...
Giorno della Memoria, Valditara lancia l’allarme: “Antisemitismo in crescita in Europa, la scuola deve fare i conti con il presente. La memoria rischia di diventare un rito vuoto, gli studenti devono trasformarla in esperienza”Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto il 27 gennaio alla cerimonia del Giorno della Memoria al Palazzo del...
Le 36 Quai des Orfèvres : au cœur des plus grandes affaires criminelles - Documentaire Histoire AMP
Argomenti più discussi: Francia, scontro tra un treno e un camion: un morto – Il video; Francia, incidente ferroviario a Lens: morto il macchinista, 27 i feriti; Incidente ferroviario nel nord della Francia, 'un morto e 27 feriti'; Francia: incidente ferroviario nel nord, un morto e diversi feriti.
Con Zidane sicuro ct della Francia da agosto, a sorpresa il Real Madrid potrebbe pensare a Deschamps x.com
Prima udienza del Presidente francese #Macron da #Papa Leone XIV. Al centro del dialogo in Vaticano, durato più di un'ora, c'è stata soprattutto la crisi mediorientale e i vari fronti di guerra aperti, con l'auspicio di Santa Sede e Francia "che si possa ristabilire l - facebook.com facebook