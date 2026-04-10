Francia scontro in aula | il 1° maggio rischia di diventare un giorno

In Francia, il Parlamento è stato teatro di un acceso scontro tra la maggioranza al governo e le forze sindacali, con l’obiettivo di cambiare radicalmente il significato del primo maggio. La discussione ha coinvolto diverse forze politiche e sindacali, creando tensioni tra le parti e alimentando un clima di disaccordo sulla futura celebrazione della giornata. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e si sta svolgendo in un contesto di forte mobilitazione.