Francia il governo vuole abolire la festa del 1°maggio Binet sindacato CGT | Pugnalata alle spalle dei lavoratori

In Francia, il governo ha proposto di eliminare la celebrazione del 1° maggio, giornata dedicata ai lavoratori. Questa proposta ha suscitato reazioni da parte dei sindacati, che considerano la decisione come un attacco ai diritti dei lavoratori. Il rappresentante di un importante sindacato ha commentato che si tratta di una pugnalata alle spalle dei lavoratori. Le organizzazioni sindacali si stanno mobilitando per opporsi alla possibile cancellazione della festa.

In Francia i sindacati si battono per “salvare” il primo maggio, Festa dei lavoratori, giornata “simbolo” dei diritti conquistati nel tempo e che il governo di Parigi intende rendere lavorativa, almeno parzialmente: “Abbiamo il sostegno di tutti i sindacati del mondo – ha detto stamattina Sophie Binet, segretaria generale della CGT -. Ci dicono che, se la Francia abolisse il primo maggio come giorno festivo, sarebbe un segnale negativo per tutti i lavoratori del mondo”. Un progetto di legge, già votato l’estate scorsa in Senato, sta infatti facendo il suo corso in Parlamento: il testo intende autorizzare alcuni commerci – pasticcerie e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francia, il governo vuole abolire la festa del 1°maggio. Binet (sindacato CGT): “Pugnalata alle spalle dei lavoratori” La Francia vuole abolire il dovere coniugale di avere rapporti sessuali all’interno del matrimonioIl matrimonio non crea alcun obbligo di avere rapporti sessuali tra coniugi: lo ha deciso l’Assemblea nazionale francese, che ha approvato... Leggi anche: Anche Udine avrà il suo concerto del 1° maggio per la Festa dei Lavoratori Temi più discussi: Carburante: il governo francese promette tagli ai prezzi; In Francia una stazione di servizio su 5 ha carenza di carburante, l’annuncio del governo. Ecco perché; La Francia eroga prestiti pubblici sul gasolio per l’autotrasporto; Spagna, il governo vuole l’aborto in Costituzione. Carburante: il governo francese promette prezzi più bassi dopo l'annuncio di una tregua in IranCarburante: il governo francese promette prezzi più bassi dopo l'annuncio di una tregua in Iran In seguito alla tregua tra Washington e Teheran, Sébastien Lecornu vuole che il calo dei prezzi del petr ... msn.com La Francia valuta il surplus delle accise carburanti per finanziare le auto elettricheIn Francia il governo propone di destinare le tasse sui carburanti extra a incentivi per l'elettrico. A breve sarà proposto il nuovo piano nazionale. auto.everyeye.it Ryanair: stop ai voli in Francia, Germania, Spagna, Belgio e Portogallo - facebook.com facebook Scossa Ue, Francia e Spagna a Israele: «Trattati a rischio» Anche l’Uk in pressing perché nella tregua rientri il Libano Sul tavolo dell’Unione l’ipotesi di stop agli accordi commerciali Anna Maria Merlo x.com